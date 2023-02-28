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Евдокия Васильева

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Василий Афанасьев

Мать: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Косьма Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Антоний Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1901

Сын: Семён Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Александр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Коробков Филипп (Кузьмич)

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Рождение ребёнка
?.06.1908

Сын: Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ольга Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Адриан Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Рождение ребёнка
?.01.1916

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Ефимов

Смерть
Неизвестно
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