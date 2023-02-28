Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Василий Афанасьев
Мать: София Дмитриева
Бракосочетание
03.02.1897
Муж: Косьма Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1898
Сын: Антоний Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
02.02.1901
Сын: Семён Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Александр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Коробков Филипп (Кузьмич)
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
?.06.1908
Сын: Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ольга Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Адриан Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Рождение ребёнка
?.01.1916
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Ефимов
Смерть
Неизвестно