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Василий Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

13.04.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1872

Жена: София Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: София Дмитриева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.04.1891
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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