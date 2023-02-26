Василий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти13.04.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: София Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: София Дмитриева
Рождение ребёнка
06.07.1879
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: София Дмитриева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: София Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: София Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: София Дмитриева
Смерть
13.04.1891