Садакова Надежда Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Садаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Садаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Садаков Василий Иванович
Упоминание
1936
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/грам №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) нет в семье