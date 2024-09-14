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Садакова Надежда Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Садаков Василий Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Садаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Садаков Василий Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/грам №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) нет в семье

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