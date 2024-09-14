Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Садаков Василий Иванович

Мать: Садакова Надежда Лаврентьевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Матвей

Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грам №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) фамилия Емельянова стала
Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Емельянова) Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Емельянов Матвей

Смерть
После 1948

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