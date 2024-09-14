Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Матвей
Упоминание
1936
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грам №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) фамилия Емельянова стала
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Емельянова) Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Емельянов Матвей
Смерть
После 1948