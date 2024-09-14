Садаков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Садакова Надежда Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Садаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Садакова Надежда Лаврентьевна
Упоминание
1936
№251 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грамот №250 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Смерть
После 1948