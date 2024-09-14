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Садаков Василий Иванович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садакова Надежда Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Емельянова (Садакова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Садакова Надежда Лаврентьевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Садаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Садакова Надежда Лаврентьевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№251 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грамот №250 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Смерть
После 1948

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