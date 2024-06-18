Мерзликина Ирина Ильинична 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликина Ирина Ильинична

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.01.1894

Муж: Шульгин Павел Иванович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1122 Метрические книги церквей Дело № 1122 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1894 год Брак 7. 07(20).01.1894 года Села Климова крестьянин Ивана Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.

Сын: Шульгин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Шульгин Павел Иванович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1129.00 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1900-1905 гг. Рождение 7. 01.04.1901 Владимир (*с 1.02.1918 года сменился календарь, дата рождения 14.04.1... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Павел Иванович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Павел Иванович

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Павел Иванович

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1933

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