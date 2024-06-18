Шульгин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шульгин Иван Иванович
Мать: Фекла Ивановна
Бракосочетание
07.01.1894
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1122 Метрические книги церквей Дело № 1122 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1894 год Брак 7. 07(20).01.1894 года Села Климова крестьянин Ивана Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.
Сын: Шульгин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Мерзликина Ирина Ильинична
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1129.00 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1900-1905 гг. Рождение 7. 01.04.1901 Владимир (*с 1.02.1918 года сменился календарь, дата рождения 14.04.1... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1908
Место жительства
1913
ГААК. Ф. 233. Оп. 1б. Д. 234 Дата Поселения: 1913 Населенный пункт: Леоновский Волость: Курьинская волость Уезд: Змеиногорский уезд Губерния: Томская губерния
Смерть
1933