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Шульгин Павел Иванович

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Жена

1874 г.р.

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шульгин Иван Иванович

Мать: Фекла Ивановна

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.01.1894

Жена: Мерзликина Ирина Ильинична

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1122 Метрические книги церквей Дело № 1122 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1894 год Брак 7. 07(20).01.1894 года Села Климова крестьянин Ивана Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.

Сын: Шульгин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Мерзликина Ирина Ильинична

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО, Ф.38, оп.1, д. 1129.00 Метрические книги Богоявленской церкви села Климово, за 1900-1905 гг. Рождение 7. 01.04.1901 Владимир (*с 1.02.1918 года сменился календарь, дата рождения 14.04.1... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзликина Ирина Ильинична

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзликина Ирина Ильинична

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерзликина Ирина Ильинична

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1913
Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК. Ф. 233. Оп. 1б. Д. 234 Дата Поселения: 1913 Населенный пункт: Леоновский Волость: Курьинская волость Уезд: Змеиногорский уезд Губерния: Томская губерния
Смерть
1933

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