Дюков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дюкова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Высокое, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана