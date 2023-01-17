Дюков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дюков Михаил
Мать ребёнка: не указана
Высокое, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно