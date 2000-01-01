Дюков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дюков Александр

Мать: не указана

Смерть
1961
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