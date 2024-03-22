Кисляков Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кисляков Григорий Иванович
Бракосочетание
15.07.1892 ст.
Жена: Романова Мария Петровна
Поручители по жениху : с. Серединовки солдат Дий Иванов Кисляков Елисей Михайлов Кисляков По невесте с. Серединовки: Феодорь Викторов Романов Никита Петров Романов
Рождение ребёнка
16.09.1898
Мать ребёнка: Романова Мария Петровна
восприемники с. Серединовки Антон Петров Заев (муж Дарья Петровны Романовой) и девица Соломония Григорьевна Кислякова
Смерть
Неизвестно