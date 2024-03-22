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Кисляков Павел Григорьевич

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1850 по 1875 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кисляков Григорий Иванович

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.07.1892 ст.

Жена: Романова Мария Петровна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху : с. Серединовки солдат Дий Иванов Кисляков Елисей Михайлов Кисляков По невесте с. Серединовки: Феодорь Викторов Романов Никита Петров Романов
Рождение ребёнка
16.09.1898

Сын: Кисляков Давид Павлович

Мать ребёнка: Романова Мария Петровна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники с. Серединовки Антон Петров Заев (муж Дарья Петровны Романовой) и девица Соломония Григорьевна Кислякова
Смерть
Неизвестно
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