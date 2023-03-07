Романова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1974 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.07.1892 ст.
Поручители по жениху : с. Серединовки солдат Дий Иванов Кисляков Елисей Михайлов Кисляков По невесте с. Серединовки: Феодорь Викторов Романов Никита Петров Романов
Рождение
1974 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно