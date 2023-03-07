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Романова Мария Петровна

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Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1974 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.07.1892 ст.

Муж: Кисляков Павел Григорьевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху : с. Серединовки солдат Дий Иванов Кисляков Елисей Михайлов Кисляков По невесте с. Серединовки: Феодорь Викторов Романов Никита Петров Романов
Рождение
1974 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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