Романова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Мария Петровна

Романова Мария Петровна

avatar

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1974 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1892 ст.

Муж: Семенцев Василий Ефимович

Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Д. Танковки Егор Заихарев Казадаев с. Осиновки Феодот Захариев Казадаев По невесте :С. Серединовки Дмитрий Петров Романов Д. Дудовки Андрей Яковлев Дудов
Рождение ребёнка
16.09.1898

Сын: Кисляков Давид Павлович

Отец ребёнка: Кисляков Павел Григорьевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
восприемники с. Серединовки Антон Петров Заев (муж Дарья Петровны Романовой) и девица Соломония Григорьевна Кислякова
Рождение
1974 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close