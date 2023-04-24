Романова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1974 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1892 ст.
Осино-Лазовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Д. Танковки Егор Заихарев Казадаев с. Осиновки Феодот Захариев Казадаев По невесте :С. Серединовки Дмитрий Петров Романов Д. Дудовки Андрей Яковлев Дудов
Рождение ребёнка
16.09.1898
Отец ребёнка: Кисляков Павел Григорьевич
восприемники с. Серединовки Антон Петров Заев (муж Дарья Петровны Романовой) и девица Соломония Григорьевна Кислякова
Рождение
1974 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно