Ненилин Михаил Казак Р.Медвежьего Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилин Михаил Казак Р.Медвежьего Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ненилин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Ненилина) Соломия Михайлова

Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Ненилин Степан Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Ненилин Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова

Смерть
После 1801

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