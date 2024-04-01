Ненилин Михаил Казак Р.Медвежьего Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов
Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Ненилина) Соломия Михайлова
Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Ненилин Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Ненилина Евдокия Кирилова
Смерть
После 1801