Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти28.03.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1786
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 20
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ненилина) Наталья Назарова
Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ненилин Петр Назаров
Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1798
Рождение ребёнка
09.?.1801
Смерть
28.03.1837
75 лет от удушья