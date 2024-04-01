Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов

Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

28.03.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Ненилин Михаил Казак Р.Медвежьего Алексеев

Мать: Ненилина Евдокия Кирилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненилин Федот Уряд. Р.Ганькина Назаров

Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Бракосочетание
02.02.1786

Жена: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 20
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ненилина) Наталья Назарова

Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ненилин Петр Назаров

Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
20.02.1798

Сын: Ненилин Иван Казак Р. Ганькина Назаров

Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
09.?.1801

Сын: Ненилин Михаил Казак Ст. Ганькиной Назаров

Мать ребёнка: Ненилина (Седельникова) Евдокия Иванова

Смерть
28.03.1837
75 лет от удушья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.