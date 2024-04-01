Ненилин Федот Уряд. Р.Ганькина Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилин Федот Уряд. Р.Ганькина Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.03.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненилин Назар Капрал Редута Ганькино Михайлов

Мать: Ненилина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ненилин Андрей Казак Р. Медвежьего Федотов

Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шестернина Екатерина Федотова

Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Рождение ребёнка
25.12.1827

Дочь: Мелания Федотова

Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Федотова

Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненилин Гавриил Федотов

Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова

Смерть
21.03.1836
44 года цынга
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