Ненилин Федот Уряд. Р.Ганькина Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.03.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Ненилин Андрей Казак Р. Медвежьего Федотов
Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шестернина Екатерина Федотова
Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова
Рождение ребёнка
25.12.1827
Дочь: Мелания Федотова
Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Федотова
Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненилина Возм Кто То Сильвестрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1836
44 года цынга