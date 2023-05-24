Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1895

Дата смерти

31.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1895

Отец: Тимошенко КОНСТАНТИН КАСЬЯНОВИЧ

Мать: Тимошенко (Адарма) ПАРАСКЕВА

Бракосочетание
1922

Жена: (Ерофеева) ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА (Ивановна)

Рождение ребёнка
21.12.1923

Дочь: (Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: (Ерофеева) ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА (Ивановна)

Развод
1924

Жена: (Ерофеева) ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА (Ивановна)

Бракосочетание
1926

Жена: Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Тимошенко) ОЛЬГА СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тимошенко КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ

Мать ребёнка: Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Смерть
31.03.1970

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