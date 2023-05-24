Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1895
Дата смерти31.03.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1895
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
21.12.1923
Дочь: (Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: (Ерофеева) ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА (Ивановна)
Развод
1924
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Тимошенко) ОЛЬГА СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тимошенко КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ
Мать ребёнка: Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Смерть
31.03.1970