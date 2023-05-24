(Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА

(Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1923

Дата смерти

12.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923

Отец: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать: ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА (Ивановна)

Бракосочетание
1946

Муж: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

Рождение ребёнка
05.07.1947

Дочь: СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

Рождение ребёнка
30.09.1949

Сын: Сталин ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

Развод
1949

Муж: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

Смерть
12.06.1988