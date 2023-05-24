(Тимошенко) ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1923
Дата смерти12.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
05.07.1947
Дочь: СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ
Рождение ребёнка
30.09.1949
Сын: Сталин ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Сталин ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ
Развод
1949
Смерть
12.06.1988