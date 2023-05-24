Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Муж: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Тимошенко) ОЛЬГА СЕМЁНОВНА

Отец ребёнка: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тимошенко КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ

Отец ребёнка: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

Смерть
1962

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