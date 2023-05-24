Тимошенко (Жуковская) АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Тимошенко) ОЛЬГА СЕМЁНОВНА
Отец ребёнка: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тимошенко КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ
Отец ребёнка: Тимошенко СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ
Смерть
1962