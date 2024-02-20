Леонтий Степанович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Степан Саввович
Мать: Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Леонтьевна
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1852
Сын: Осип Леонтьевич
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Настасья Николаевна
Смерть
Неизвестно