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Леонтий Степанович

Место рождения

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Степан Саввович

Мать: Ирина Яковлевна

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Леонтьевна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1852

Сын: Осип Леонтьевич

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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