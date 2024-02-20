Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Степанович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1852

Сын: Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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