Настасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
02.04.1852
Сын: Осип Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Степанович
Смерть
Неизвестно