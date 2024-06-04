Скрябина Федосья Абакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: (Скрябина) Фекла Кондратьева
Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов
Рождение ребёнка
До 1710
Сын: Скрябин Ананья Кондратьев
Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1715
Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов
Смерть
После 1715