Скрябина Федосья Абакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина Федосья Абакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Кондратий Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Скрябин Петр Кондратьев

Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: (Скрябина) Фекла Кондратьева

Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Скрябин Ананья Кондратьев

Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1715

Сын: Скрябин Семен Кондратьев

Отец ребёнка: Скрябин Кондратий Карпов

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1715

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