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Скрябин Семен Кондратьев

Место рождения

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1713 и 1715

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1715

Отец: Скрябин Кондратий Карпов

Мать: Скрябина Федосья Абакумова

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Агафья Семенова

Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Скрябин Василий Семенов

Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Скрябин Мирон Семенов

Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Скрябин Иван Семенов

Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Агафья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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