Скрябин Семен Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1713 и 1715
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1715
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Агафья Семенова
Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Акилина Семенова
Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Скрябин Иван Семенов
Мать ребёнка: Скрябина Агафья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746