Куликов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1911
Дата смерти12.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928.?.1929 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1929
Сын: Куликов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Куликова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1937
Сын: Куликов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
30.06.1941
Сын: Куликов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ветчинина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Щукина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.10.1993
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно