Куликов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Дмитрий Васильевич

Куликов Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

06.11.1911

Дата смерти

12.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928.?.1929 ст.

Жена: Куликова Екатерина Ильинична

Рождение
06.11.1911

Отец: не указан

Мать: ?

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1929

Сын: Куликов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Куликова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Куликов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1941

Сын: Куликов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Щукина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.10.1993
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close