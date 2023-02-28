Куликова (Савушкина) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Савушкина) Екатерина Ильинична

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Место рождения

Сомово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

04.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928.?.1929 ст.

Муж: Куликов Дмитрий Васильевич

Рождение
22.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1929

Сын: Куликов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Куликова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Куликов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1941

Сын: Куликов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич

Западово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич

Смерть
04.08.1976
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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