Куликова (Савушкина) Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения22.11.1910
Дата смерти04.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928.?.1929 ст.
Рождение
22.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1929
Сын: Куликов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Куликова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Куликов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1941
Сын: Куликов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ветчинина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Васильевич
Смерть
04.08.1976
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно