Лазарский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенкевич (Лазарская) Мария

Мать ребёнка: Лазарская (Пискозуб) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарский Леон

Мать ребёнка: Лазарская (Пискозуб) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарский Войцех

Мать ребёнка: Лазарская (Пискозуб) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарская (Лазарская) Каролина

Мать ребёнка: Лазарская (Пискозуб) Розалия

Работа или профессия
Неизвестно

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