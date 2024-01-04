Лазарская (Пискозуб) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарская (Пискозуб) Розалия

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

14.09.1857

Дата смерти

28.09.1932

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1857

Отец: Пискозуб Карл

Мать: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенкевич Мария

Отец ребёнка: Лазарский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарский Леон

Отец ребёнка: Лазарский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарский Войцех

Отец ребёнка: Лазарский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарская Каролина

Отец ребёнка: Лазарский Иосиф

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.1932
Коломыя, Івано-Франківська область
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