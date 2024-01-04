Лазарская (Пискозуб) Розалия
Место рождения
Дата рождения14.09.1857
Дата смерти28.09.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1857
Отец: Пискозуб Карл
Мать: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенкевич Мария
Отец ребёнка: Лазарский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарский Леон
Отец ребёнка: Лазарский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарский Войцех
Отец ребёнка: Лазарский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарская Каролина
Отец ребёнка: Лазарский Иосиф
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.1932