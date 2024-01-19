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Пискозуб Карл

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

21.10.1835

Дата смерти

18.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
27.01.1856

Жена: Пискозуб Антонина

Рождение ребёнка
14.09.1857

Дочь: Лазарская Розалия

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
31.10.1859

Дочь: Брошка Мария

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
17.08.1864

Дочь: Бек Людвика

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пискозуб Ян

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Пискозуб Джозеф

Мать ребёнка: Пискозуб Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.1904
Коломыя, Івано-Франківська область
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