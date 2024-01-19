Пискозуб Карл
Место рождения
Дата рождения21.10.1835
Дата смерти18.06.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1856
Жена: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
14.09.1857
Дочь: Лазарская Розалия
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
31.10.1859
Дочь: Брошка Мария
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
17.08.1864
Дочь: Бек Людвика
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пискозуб Ян
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Рождение ребёнка
29.01.1871
Сын: Пискозуб Джозеф
Мать ребёнка: Пискозуб Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.1904