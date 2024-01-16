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(Пискозуб) Анна

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пискозуб Карл

Мать: Пискозуб (Патковска) Антонина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Паулина

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Джозефа

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Паулина

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Францижек

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Михаил

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Ян

Отец ребёнка: Пискозуб Николай

Работа или профессия
Неизвестно

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