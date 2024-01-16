(Пискозуб) Анна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Пискозуб Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Паулина
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Джозефа
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Паулина
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Францижек
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Михаил
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Ян
Отец ребёнка: Пискозуб Николай
Работа или профессия
Неизвестно