Устинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Никитина

Устинья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1755 ст.

Муж: Самсон Никитин

Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Параскева Самсонова

Отец ребёнка: Самсон Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Самсонова

Отец ребёнка: Самсон Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Самсонова

Отец ребёнка: Самсон Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Упоминание
1768 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 эл.стр.842 двор №31 #176 (ИВ)
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Василий Самсонов

Отец ребёнка: Самсон Никитин

Барыбино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close