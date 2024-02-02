Устинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1755 ст.
Муж: Самсон Никитин
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Параскева Самсонова
Отец ребёнка: Самсон Никитин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Самсонова
Отец ребёнка: Самсон Никитин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Самсонова
Отец ребёнка: Самсон Никитин
Упоминание
1768 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 эл.стр.842 двор №31 #176 (ИВ)
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Василий Самсонов
Отец ребёнка: Самсон Никитин
Смерть
Неизвестно