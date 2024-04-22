Самсон (Симеон) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсон (Симеон) Никитин

Место рождения

Барыбино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Мужской

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Рождение
1733 ст.

Отец: Никита Агеев

Мать: Евдокия Савельева (Савина)

Барыбино, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Около 1755 ст.

Жена: Устинья Никитина

Упоминание
1755 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.227 эл.стр.471 двор №10 #32 (ИВ)
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Параскева Самсонова

Мать ребёнка: Устинья Никитина

Барыбино, Домодедово, Московская область
Упоминание
1764 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.1939 эл.стр.309 двор №7 #27 (ИВ)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Самсонова

Мать ребёнка: Устинья Никитина

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Самсонова

Мать ребёнка: Устинья Никитина

Барыбино, Домодедово, Московская область
Упоминание
1768 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.372 эл.стр.652 двор №21 #170 (ИВ)
Упоминание
1771 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.417 эл.стр.1036 двор №31 №170 (ИВ)
Упоминание
1773 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 эл.стр.842 двор №31 #172 (ИВ)
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Василий Самсонов

Мать ребёнка: Устинья Никитина

Барыбино, Домодедово, Московская область
Упоминание
1795 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
5-ая ревизия (РС не сохранились), 59 лет
Смерть
1804 ст.
Барыбино, Домодедово, Московская область
ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.46 двор/семья №1(РС), 6-ая ревизия, 1811г.
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