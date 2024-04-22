Самсон (Симеон) Никитин
Место рождения
Дата рождения1733 ст.
Дата смерти1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Отец: Никита Агеев
Бракосочетание
Около 1755 ст.
Жена: Устинья Никитина
Упоминание
1755 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.227 эл.стр.471 двор №10 #32 (ИВ)
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Параскева Самсонова
Мать ребёнка: Устинья Никитина
Упоминание
1764 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.1939 эл.стр.309 двор №7 #27 (ИВ)
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Самсонова
Мать ребёнка: Устинья Никитина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Самсонова
Мать ребёнка: Устинья Никитина
Упоминание
1768 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.372 эл.стр.652 двор №21 #170 (ИВ)
Упоминание
1771 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.417 эл.стр.1036 двор №31 №170 (ИВ)
Упоминание
1773 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 эл.стр.842 двор №31 #172 (ИВ)
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Василий Самсонов
Мать ребёнка: Устинья Никитина
Упоминание
1795 ст.
5-ая ревизия (РС не сохранились), 59 лет
Смерть
1804 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.46 двор/семья №1(РС), 6-ая ревизия, 1811г.