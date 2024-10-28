Ефросинья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1835 г.р.

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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадей Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Анисим Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 6-- 1811г
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Естафий Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 8 - 1834
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Никита Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 8 --1834 г
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Алексей Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 8 -1834
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Марфа Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ИВ 1827
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Акулина Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Козьмин

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ИВ 1835
Смерть
Неизвестно

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