Ефросинья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадей Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Анисим Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
РС 6-- 1811г
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Естафий Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
РС 8 - 1834
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Никита Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
РС 8 --1834 г
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Алексей Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
РС 8 -1834
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Марфа Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
ИВ 1827
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Акулина Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Козьмин
ИВ 1835
Смерть
Неизвестно