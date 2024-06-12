Фадей Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти25.02.1851 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Анисим Фадеев
Мать ребёнка: Ефросинья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Естифей Фадеев
Мать ребёнка: Ефросинья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Никита Фадеев
Мать ребёнка: Ефросинья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Ев... Фадеева
Мать ребёнка: Ефросинья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Алексей Фадеев
Мать ребёнка: Ефросинья Данилова
Смерть
25.02.1851 ст.
27.02.1851 погребен смерть: натурально 72 г