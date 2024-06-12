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Фадей Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

25.02.1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Анисим Фадеев

Мать ребёнка: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Естифей Фадеев

Мать ребёнка: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Никита Фадеев

Мать ребёнка: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Ев... Фадеева

Мать ребёнка: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Алексей Фадеев

Мать ребёнка: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
25.02.1851 ст.
Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
27.02.1851 погребен смерть: натурально 72 г

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