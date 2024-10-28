Естафий Фадеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Фадей Козьмин
Мать: Ефросинья Данилова
РС 8 - 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марья Евстафьева
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева
ИВ8-- 1846
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ефросинья Евстафьева
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева
Рс 9-1850
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Максим Евстафьев
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева
Рождение ребёнка
05.05.1849 ст.
Сын: Иван Естафьев
Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева
Восприемники: Васса Семенова
Смерть
Неизвестно