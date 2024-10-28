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Естафий Фадеев

Место рождения

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Фадей Козьмин

Мать: Ефросинья Данилова

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 8 - 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья (Федора) Васильева

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марья Евстафьева

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ИВ8-- 1846
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ефросинья Евстафьева

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рс 9-1850
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Максим Евстафьев

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.05.1849 ст.

Сын: Иван Естафьев

Мать ребёнка: Федосья (Федора) Васильева

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Васса Семенова
Смерть
Неизвестно

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