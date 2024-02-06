Кашковская (Лапутина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашковская (Лапутина) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лапутин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кашковский Алексей

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
31.08.1917

Сын: Кашковский Яков Ефимович

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1923 и 1924

Сын: Кашковский Василий Ефимович

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кашковский Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашковский Ефим Михайлович

Смерть
1963
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