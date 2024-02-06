Кашковская (Лапутина) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лапутин Афанасий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кашковский Алексей
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
31.08.1917
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1924
Сын: Кашковский Василий Ефимович
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кашковский Ефим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963