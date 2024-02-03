(Кашковская) Анна Ефимовна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кашковский Ефим Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно