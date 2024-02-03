Кашковский Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1917
Рождение ребёнка
29.12.1947
Сын: Кашковский Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна
по документам акушеры записали 02.01.1948
Рождение ребёнка
13.01.1950
Сын: Кашковский Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна
по документам рождение записали 14.01.1950
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Анисимова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Кашковский Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна
Новый Мир, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно