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Кашковский Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1917

Отец: Кашковский Ефим Михайлович

Мать: Кашковская Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.12.1947

Сын: Кашковский Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна

по документам акушеры записали 02.01.1948
Рождение ребёнка
13.01.1950

Сын: Кашковский Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна

по документам рождение записали 14.01.1950
Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Анисимова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Кашковский Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Кашковская Татьяна Алексеевна

Новый Мир, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашковская Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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