Советова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1936
Сын: Советов Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Советов Тимофей Николаевич
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно