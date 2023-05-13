Советова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоветова Татьяна Ивановна

Советова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Советов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1936

Сын: Советов Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Советов Тимофей Николаевич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.