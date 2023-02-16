Советов Геннадий Тимофеевич 12.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Геннадий Тимофеевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 12.09.1936, Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Советов Тимофей Николаевич?.01.1910 ст. г.р.
Мать
Советова Татьяна ИвановнаОколо 1910 г.р.
Супруги
(Ефремова) Антонина Дмитриевна?.04.1947 г.р.
Дети
Советов Александр Геннадьевич17.03.1967 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1936

Отец: Советов Тимофей Николаевич

Мать: Советова Татьяна Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
17.03.1967 ст.

Сын: Советов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: (Ефремова) Антонина Дмитриевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
18.04.1967

Жена: (Ефремова) Антонина Дмитриевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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