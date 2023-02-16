Советов Геннадий Тимофеевич
мужской, родился 12.09.1936, Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСоветов Тимофей Николаевич?.01.1910 ст. г.р.
МатьСоветова Татьяна ИвановнаОколо 1910 г.р.
Супруги
(Ефремова) Антонина Дмитриевна?.04.1947 г.р.
Дети
Советов Александр Геннадьевич17.03.1967 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1936
Рождение ребёнка
17.03.1967 ст.
Сын: Советов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: (Ефремова) Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
18.04.1967
Смерть
Неизвестно