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Юдин Павел Васильевич

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Место рождения

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Юдин Василий

Мать: Юдина Феодосия Николаевна

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Юдина Дарья Константиновна

Пахомий Васильевич Юдин , Корнилий Васильевич Юдин , Петр Афанасьевич , Яков Леонтьевич Сорокин .
Пахомий Васильевич Юдин , Корнилий Васильевич Юдин , Петр Афанасьевич , Яков Леонтьевич Сорокин .
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Юдин Федор Павлович

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вилкова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Юдин Илья Павлович

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Титова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1899

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1907

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Юдин Александр Павлович

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк
Ефрейтор
Смерть
Неизвестно
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