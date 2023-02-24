Юдин Павел Васильевич
Место рожденияДеревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Юдин Василий
Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1888
Пахомий Васильевич Юдин , Корнилий Васильевич Юдин , Петр Афанасьевич , Яков Леонтьевич Сорокин .
Пахомий Васильевич Юдин , Корнилий Васильевич Юдин , Петр Афанасьевич , Яков Леонтьевич Сорокин .
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Юдин Федор Павлович
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вилкова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
17.07.1893
Сын: Юдин Илья Павлович
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Титова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
19.08.1899
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
03.12.1907
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
22.02.1913
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Военная служба
Неизвестно
163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк
Ефрейтор
Смерть
Неизвестно