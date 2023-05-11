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Юдин Илья Павлович

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893

Отец: Юдин Павел Васильевич

Мать: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1913

Жена: Юдина Зиновия Белоусова

Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Юдин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Юдина Зиновия Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Юдина Зиновия Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Юдин Вов Петр Ильич

Мать ребёнка: Юдина Зиновия Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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