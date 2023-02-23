Юдина Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Феодосия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

26.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Юдин Корнилий Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1855

Сын: Юдин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юдин Пахом Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Юдин Корнилий Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Юдин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Деревня Дуровка , Канадейская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Василий

Смерть
26.06.1898
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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