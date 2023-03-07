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Юдин Пахом Васильевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Юдин Василий

Мать: Юдина Феодосия Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Юдин Василий Пахомович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Варвара Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1879

Дочь: Андреева Наталья Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Фекла Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1883

Сын: Юдин Иван Пахомович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Варвара Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1887

Сын: Юдин Платон Пахомович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1892

Сын: Юдин Прокофий Пахомович

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Феодосия Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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