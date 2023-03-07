Юдин Пахом Васильевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Варвара Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1879
Дочь: Андреева Наталья Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Фекла Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1883
Сын: Юдин Иван Пахомович
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Варвара Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1887
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1892
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Феодосия Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно