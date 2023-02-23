Юдина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Варвара Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1879
Дочь: Андреева Наталья Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Фекла Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1883
Сын: Юдин Иван Пахомович
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Варвара Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1887
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1892
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Феодосия Пахомовна
Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич
Смерть
Неизвестно