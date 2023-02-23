Юдина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Евдокия Ивановна

Юдина Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Юдин Василий Пахомович

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Варвара Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1879

Дочь: Андреева Наталья Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Фекла Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1883

Сын: Юдин Иван Пахомович

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Варвара Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1887

Сын: Юдин Платон Пахомович

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1892

Сын: Юдин Прокофий Пахомович

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Феодосия Пахомовна

Отец ребёнка: Юдин Пахом Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close