Титова (Юдина) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1895
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895
Отец: Юдин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович
Бракосочетание
14.?.1915
Моисей Егорович Титов , Григорий Егорович Титов . Корнилий Васильевич Юдин , Илья Павлович Юдин
Рождение ребёнка
04.09.1918
Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович
Смерть
Около 1921
Село Сухая Терешка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния