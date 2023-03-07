Титова (Юдина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Юдина) Анастасия Павловна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

28.10.1895

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895

Отец: Юдин Павел Васильевич

Мать: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1915

Муж: Титов Иван Евдокимович

Моисей Егорович Титов , Григорий Егорович Титов . Корнилий Васильевич Юдин , Илья Павлович Юдин
Рождение ребёнка
04.09.1918

Сын: Титов Вов Федор Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1921
Село Сухая Терешка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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