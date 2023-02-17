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Розанов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1947

Дата смерти

17.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947

Отец: Павлов Михаил

Мать: Розанова Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фабиянова Тамара

Рождение ребёнка
25.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
13.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
17.02.2023
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