Розанов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1947
Дата смерти17.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947
Отец: Павлов Михаил
Рождение ребёнка
07.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фабиянова Тамара
Рождение ребёнка
25.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
13.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Смерть
17.02.2023