Розанова (Бабенкова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1948
Дата смерти11.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Отец: Виктор
Рождение ребёнка
25.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2020