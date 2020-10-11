Розанова (Бабенкова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Бабенкова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1948

Дата смерти

11.10.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1920 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: Виктор

Мать: Бабенкова Любовь Романовна

Рождение ребёнка
25.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Александр Сергеевич

Смерть
11.10.2020
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