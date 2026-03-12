Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
женский, родилась 12.05.1779
умерла 08.08.1854
Супруги
Гагарин Сергей Иванович17.01.1777 г.р.
Дети
Гагарина Наталья Сергеевна18.06.1813 г.р.
Гагарин Иван Сергеевич20.07.1814 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1812
Рождение ребёнка
18.06.1813
Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1814
Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1817
Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1818
Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1818
Дочь: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович
Смерть
08.08.1854