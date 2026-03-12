Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна 12.05.1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.05.1779

умерла 08.08.1854

Супруги
Гагарин Сергей Иванович17.01.1777 г.р.
Дети
Гагарина Наталья Сергеевна18.06.1813 г.р.
Гагарин Иван Сергеевич20.07.1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1812

Муж: Гагарин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000005.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 2а (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах).]

Рождение ребёнка
18.06.1813

Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1814

Сын: Гагарин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002737/00000028.jpg Христорождественская церковь в Палашах.

Рождение ребёнка
24.04.1817

Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000064.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 61 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах)

Рождение ребёнка
25.03.1818

Сын: Гагарин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000078.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 75 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах).

Рождение ребёнка
25.06.1818

Дочь: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Гагарин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000041.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 38 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах)

Смерть
08.08.1854

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