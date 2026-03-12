Гагарин Сергей Иванович
мужской, родился 17.01.1777, Москва, город федерального значения Москва
умер 04.12.1882, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГагарин Иван Сергеевич14.01.1752 г.р.
МатьГагарина (Волконская) Мария Алексеевна18.03.1750 г.р.
Супруги
Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна12.05.1779 г.р.
Дети
Гагарина Наталья Сергеевна18.06.1813 г.р.
Гагарин Иван Сергеевич20.07.1814 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
29.04.1812
Рождение ребёнка
18.06.1813
Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1814
Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1817
Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
25.03.1818
Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1818
Дочь: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна
Смерть
04.12.1882