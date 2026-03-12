Гагарин Сергей Иванович 17.01.1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарин Сергей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.01.1777, Москва, город федерального значения Москва

умер 04.12.1882, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гагарин Иван Сергеевич14.01.1752 г.р.
Мать
Гагарина (Волконская) Мария Алексеевна18.03.1750 г.р.
Супруги
Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна12.05.1779 г.р.
Дети
Гагарина Наталья Сергеевна18.06.1813 г.р.
Гагарин Иван Сергеевич20.07.1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1777

Отец: Гагарин Иван Сергеевич

Мать: Гагарина (Волконская) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
29.04.1812

Жена: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000005.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 2а (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах).]

Рождение ребёнка
18.06.1813

Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1814

Сын: Гагарин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2124-0001-002737/00000028.jpg Христорождественская церковь в Палашах.

Рождение ребёнка
24.04.1817

Дочь: Гагарина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000064.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 61 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах)

Рождение ребёнка
25.03.1818

Сын: Гагарин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000078.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 75 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах).

Рождение ребёнка
25.06.1818

Дочь: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Гагарина (Пушкина) Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2124-0001-002737/00000041.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2737. Л. 38 (Метрические книги Христорождественской церкви в Палашах)

Смерть
04.12.1882
Москва, город федерального значения Москва

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