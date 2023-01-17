(Ильиных) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Елена Глебовна
Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833
Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область