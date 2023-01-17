(Ильиных) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Мария

(Ильиных) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Елена Глебовна

Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ильиных Федор Глебович

Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Ильиных Яков Глебович

Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833

Сын: Ильиных Василий Глебович

Отец ребёнка: Ильиных Глеб Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close